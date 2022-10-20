فرنسا.. استمرار إضراب العمال فى مصفاتين تابعتين لـ «توتال إنرجيز»

جدة - نرمين السيد - قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل فى فرنسا، إن العمال فى مصفاتى "نورماندى" و"فيزان" التابعتين لشركة "توتال إنرجيز" قرروا مواصلة إضراب مستمر منذ نحو 4 أسابيع، مشيراً إلى انتهاء الإضراب فى بقية مواقع الشركة.





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