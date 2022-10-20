العالم اليوم - أرباح البنك السعودي البريطاني تقفز 58 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 10:26 صباحاً - ارتفعت الأرباح الصافية للبنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 57.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.39 مليار ريال، أي نحو 371.95 مليون دولار، مقارنة مع 886 مليون ريال (235.73 مليون دولار) قبل عام.

وقال البنك في بيان للسوق السعودي "تداول" ، الخميس، إن صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بلغ 3.48 مليار ريال (926.6 مليون دولار)، مقارنة مع 2.77 مليار ريال (738.32 مليون دولار) قبل عام.

وأرجع البنك السعودي البريطاني الزيادة في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، بالإضافة إلى الارتفاع في حصة أرباح شركة زميلة.

وأضاف البيان أن إجمالي دخل العمليات قد ارتفع نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة، ولكن بدرجة أقل ارتفاع في صافي دخل صرف العملات.

وكان البنك قد حقق أرباحًا صافية في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 1.08 مليار ريال (287.8 مليون دولار).