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الخارجية الفرنسية: تمكَّنا من استعادة 40 طفلا و15 امرأة من سوريا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت فرنسا يوم الخميس أنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلا و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية: “تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي”، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.

وفي سبتمبر/ أيلول قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم داعش وأطفالهما الذين ولدوا هناك.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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