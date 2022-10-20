الخارجية الفرنسية: تمكَّنا من استعادة 40 طفلا و15 امرأة من سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت فرنسا يوم الخميس أنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلا و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية: “تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي”، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.

وفي سبتمبر/ أيلول قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم داعش وأطفالهما الذين ولدوا هناك.