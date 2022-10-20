وزيرة النقل البريطانية: تراس تحظى بثقة الحكومة بالكامل

جدة - نرمين السيد - وكان استطلاع رأى قد كشف أن أربعة من كل خمسة بريطانيين بالغين (80%) ينظرون الآن إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بشكل سلبى، و62% يرون أنها غير مناسبة للمنصب.
وكشف الاستطلاع الذى أجراه مكتب "يوجوف" التابع للحكومة أن تراس تعامل الأن على أنها "أكثر رئيس وزراء مكروه" فى المملكة المتحدة.
وتصل النتيجة الصافية لتفضيل رئيسة الوزراء الأن إلى -70، بانخفاض 14 نقطة منذ الأسبوع الماضي.
وتأتى الضربة الأخيرة لتراس بعد أيام من إقالتها وزير الخزانة كواسى كوارتنج، من منصب وزير الخزانة واستبداله بجيريمى هانت.
ووجد يوجوف أيضًا أن غالبية أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن تراس يجب أن تستقيل.
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