انخفاض حجم التبادل التجارى بين اليابان وروسيا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت إحصاءات التجارة التى نشرتها وزارة المالية اليابانية الخميس، انخفاضا فى الصادرات اليابانية إلى روسيا خلال شهر سبتمبر بنسبة 31.4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5%.

وارتفع العجز التجارى اليابانى مع روسيا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى حوالى 547 مليون دولار.

ولم تستورد اليابان النفط الروسى فى سبتمبر، وانخفضت مشترياتها من الغاز الطبيعى المسال بنحو 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

فى الوقت نفسه، انخفضت شحنات الفحم من روسيا إلى اليابان بنسبة 82% خلال سبتمبر.