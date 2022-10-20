انخفاض حجم التبادل التجارى بين اليابان وروسيا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت إحصاءات التجارة التى نشرتها وزارة المالية اليابانية الخميس، انخفاضا فى الصادرات اليابانية إلى روسيا خلال شهر سبتمبر بنسبة 31.4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.5%.
وارتفع العجز التجارى اليابانى مع روسيا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى حوالى 547 مليون دولار.
ولم تستورد اليابان النفط الروسى فى سبتمبر، وانخفضت مشترياتها من الغاز الطبيعى المسال بنحو 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، انخفضت شحنات الفحم من روسيا إلى اليابان بنسبة 82% خلال سبتمبر.
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