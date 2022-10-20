البرلمان الجزائرى يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشاد قوجيل، فى رسالة التهنئة، التى بعثها لرئيس مجلس الأمة الكويتى، بـ "المستوى المرموق" الذى بلغته العلاقات البرلمانية بين البلدين. وأكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى حرصه على العمل معه على توثيق هذه العلاقات خدمة للمصالح المشتركة فى ظل التوجيهات الاستراتيجية لقائدى البلدين، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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