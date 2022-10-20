العالم اليوم - العراق.. التضخم السنوي يرتفع إلى 5.3 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر العراق.. التضخم السنوي يرتفع إلى 5.3 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 08:23 صباحاً - ارتفع معدل التضخم في العراق خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 5.3 بالمئة، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط العراقية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا أيضا بنسبة بلغت 5.3 بالمئة بالمقارنة مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر من العام الماضي".

وأوضح قائلا: أن "التغيير الشهري في التضخم يعود إلى ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.6 بالمئة، مقابل انخفاض قسم الملابس والأحذية، بنسبة 0.7 بالمئة".

وأشار إلى "انخفاض قسم السكن بنسبة 1 بالمئة نتيجة انخفاض امدادات الماء والكهرباء بنسبة 5.1 بالمئة جراء انخفاض أجور اشتراك المولدات، وانخفاض مجموعة الوقود بنسبة 0.5 بالمئة"، لافتا الى أن "قسم التجهيزات والمعدات المنزلية سجل ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة، فيما حافظ قسما الصحة والتبغ على نفس مستواهما في شهر أغسطس السابق".

وذكر الهنداوي، أن "اقساما اخرى سجلت ارتفاعا طفيفا في معدلاتها خلال شهر سبتمبر، ومنها قسم النقل الذي ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، وقسم الاتصال الذي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، كما ارتفع قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمئة، وقسم التعليم ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، وبذات النسبة ارتفع قسم المطاعم والفنادق".

وأكد أن "قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار الذهب"، مشيرا إلى أن "الجهاز المركزي للإحصاء قام بتحديث عدد من السلع التي فُقدت في الأسواق، لزيادة دقة المؤشرات، فضلا عن قيامه بتحديث آلية احتساب منهجية الإيجارات في قسم السكن، وتحديث أسعار السيارات في قسم النقل، واسعار الهواتف والحاسبات".

يذكر أن أحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد العراقي إلى 9.3 بالمئة نهاية العام الحالي، محتلاً بذلك المركز الأول بين الاقتصادات العربية.