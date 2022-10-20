أمريكا تفرض عقوبات على مواطن روسى (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الأمريكية، فى بيان، إن الشخص الذى يدعى يورى يوريفيتش أوريكوف، قام من خلال شركتيه بالحصول على معدات تقنية متطورة من الولايات المتحدة من بينها أشباه موصلات ومعالجات دقيقة ثم نقلها إلى كيانات روسية بينها شركات تخضع لعقوبات أمريكية.
ونوهت إلى أن هذه التقنيات يمكن استخدامها سواء فى الطائرات المقاتلة أو أنظمة صواريخ باليستية فرط صوتية أو رادارات أو أقمار صناعية وقد تم العثور على بعضها فى أسلحة روسية استخدمت فى العملية العسكرية على أوكرانيا.
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