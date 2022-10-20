الشرطة الأمريكية تحتجز 3 أشخاص فى منطقة الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ورغم أن الشرطة لم تعلن عن سبب احتجاز الأشخاص الثلاثة، إلا أنها، قالت، فى تغريدة على موقع تويتر: "أحد الأشخاص أبلغ الشرطة بأن هناك أسلحة فى السيارة، وقد تم العثور بالفعل على ثلاثة أسلحة نارية ومن المحظور وجود أسلحة فى منطقة الكابيتول ".
وقالت الشرطة إنها تعاملت مع السيارة التى كانت بين مقر مكتبة الكونجرس والمحكمة العليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن قرب الكابيتول " مقر الكونجرس" ، وتم الإفراج عنها لاحقا.
وكانت قيادة الشرطة قد ذكرت فى تغريدة على تويتر أنه تم التحقيق فى السيارة المشتبه بها، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة ، وأغلقت الطرق المحيطة بمقر المحكمة العليا ومكتبة الكونجرس فى ظل استمرار التحقيق وجمع التحريات.
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