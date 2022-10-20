بايدن ضخ 15 مليون برميل نفطى من الاحتياطى ليس بسبب مخاوف سياسية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، أنه سيتم الإفراج عن 15 مليون برميل من النفط من المخزون الاحتياطى الاستراتيجى نافيا أن يكون مدفوعا فى ذلك بمخاوف سياسية قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الشهر القادم.





وأشار بايدن، فى تصريحات له اليوم، إلى الانخفاضات التى شهدتها أسعار الوقود مؤخرا بعد أن بلغت ذروتها فى الصيف الماضى، لكنه نوه إلى أن الأسعار لا تنخفض بالسرعة الكافية، وأن الانخفاضات التى أعلن عنها سابقا ستستمر حتى شهر ديسمبر كما وقد تتواصل هذه الانخفاضات فى الأشهر المقبل إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وذكر بايدن أن هذا التوجه سيسمح لإدارته بالتحرك سريعا لمنع حدوث طفرات فى أسعار النفط والاستجابة للمستجدات العالمية.

ويأتى هذا، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بعد أسابيع من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها خفض إنتاج النفط بواقع مليونى برميل يوميا.

ودعا بايدن إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكى بصورة مسئولة بدون تأجيل عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن الإنتاج النفطى المحلى يدور حول 12 مليون برميل يوميا وأن الولايات المتحدة تواصل تصدير منتجات نفطية أكبر من وارداتها.

كما أعلن بايدن عن خطط إدارته لشراء كميات من النفط لاستكمال المخزون الاحتياطى الاستراتيجى فى حالة انخفاض سعره عن مستوى 70 دولارا للبرميل بهدف تهدئة مخاوف شركات النفط من احتمال عدم قدرتها على بيع النفط بأسعار تنافسية.

ونفى بايدن أن يكون إعلانه مدفوعا بمخاوف سياسية قبل انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الوقود تأثير كبير على حظوظ المرشحين الديمقراطيين فى تلك الانتخابات.