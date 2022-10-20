العالم اليوم - اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي.. وبحوزته أسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 04:23 صباحاً - قالت الشرطة الأميركية، ليل الأربعاء الخميس، إن رجلا من ولاية جورجيا كان متوقفا بشكل غير قانوني في محيط مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في واشنطن.

وأضافت الشرطة الأميركية أن رجلا قال إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا المجاورة لمبنى الكابيتول، تم اعتقاله الأربعاء بعد العثور على 3 أسلحة نارية في شاحنته، وفق وكالة "رويترز".

وقالت شرطة الكونغرس في بيان إن توني باين (80 عاما) من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة إحضار أسلحة إلى الكابيتول.

وأوقفت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة، لكن لم يتم احتجازهما.

ورصد ضباط شرطة الكونغرس السيارة البيضاء متوقفة بشكل غير قانوني بالقرب من مبنى المحكمة العليا الأميركية في حوالى الساعة 3:45 مساء بالتوقيت المحلي، وعندما اقتربوا قال الركاب الثلاثة إنهم جاؤوا لتسليم المستندات إلى المحكمة.

وقالت الشرطة إن باين أخبر الضباط أنه كان بحوزته أسلحة في الشاحنة، وأدى البحث إلى العثور على مسدسين وبندقية وأنبوب وعلب ذخيرة.

وأضافت أن عشرات الأشخاص يُعتقلون كل عام لإحضارهم أسلحة إلى أراضي الكونغرس.