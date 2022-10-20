السفير الروسى لدى إيطاليا: لا أتوقع تغير سياسة روما تجاه موسكو

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى إيطاليا سيرجى رازوف، اليوم الأربعاء، إن سياسة روما تجاه موسكو لن تغير مسارها بعد تولى الحكومة الجديدة مهامها، مضيفًا أن النهم الإيطالى الحالى هو مواصلة دعم كييف والامتثال للعقوبات ضد روسيا.





وأضاف رازوف فى مقابلة مع وكالة "تاس": "إننى أفضل الاسترشاد بالوقائع، إن فوز تحالف يمين الوسط فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى إيطاليا والتصريحات العلنية الأولى لقادة الحكومة الجديدة التى يتم تشكيلها الآن، بالطبع تستحق الاهتمام وتتطلب المزيد التحليل. وفى الوقت الحالى، تم تحديد خط الدعم المستمر لنظام كييف، والامتثال للعقوبات ضد روسيا وما إلى ذلك".

وتابع: "ولذلك، سأؤجل الإجابة على السؤال حول ما يمكن توقعه من الحكومة الإيطالية الجديدة حتى وقت يتم تشكيل الحكومة وعندما يتم ترجمة التصريحات التى صدرت فى وقت المنافسة قبل الانتخابات، بطريقة ما إلى قرارات وأعمال ملموسة فى السياسة الخارجية".

وأشار رازوف بقوله "أكدت المحادثة الهاتفية التى جرت فى 4 أكتوبر بين جيورجيا ميلونى الفائز فى الانتخابات البرلمانية، والرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، من جديد عزم الحكومة الإيطالية الجديدة على الاستمرار فى سياسة الدعم الساحق لنظام كييف. وقال رازوف "لذلك لا أرى أى سبب للحديث عن مراجعة الأولويات".

ولم يستبعد السفير احتمال فرض المزيد من العقوبات والقيود المعادية لروسيا، لكنه ذكّر بأنه حتى الآن لم تفرض الحكومة الإيطالية عقوبات وتدابير تقييدية ضد روسيا بشكل فردى، لكنها فعلت ذلك فقط كجزء من السياسة العامة للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى ومجموعة السبع.

واختتم قائلاً: "فى المشهد الحالى، لا يمكننا استبعاد أى سيناريوهات.. بالطبع، نعلق آمالنا على الفطرة السليمة، على الرغم من أن الجميع يفكر فى ما يخصه على هذا النحو".