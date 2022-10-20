العالم اليوم - زيلنيسكي يكشف عدد المسيرات الإيرانية التي تم إسقاطها

انتم الان تتابعون خبر زيلنيسكي يكشف عدد المسيرات الإيرانية التي تم إسقاطها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 أكتوبر 2022 01:33 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي إن الجيش تمكن من إسقاط 233 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأوضح زيلينسكي أن القوات الروسية شنت 10 هجمات بطائرات مسيرة على منطقة كييف اليوم واعترضتها الدفاعات الجوية بنجاح.

وأشار إلى أن القصف أدى إلى تضرر شبكات الطاقة بشكل كبير، داعيا المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء بدءا من الخميس.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الأربعاء أنها سترسل خمسة مولدات كهرباء الى أوكرانيا، حيث حرمت الهجمات الروسية على منشآت توليد الطاقة أكثر من ألف مدينة التيار الكهربائي.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان "في ضوء هجمات روسيا الأخيرة على البنية التحتية الكهربائية والتي أثرت في شكل خطير في إمداد المواطنين الأوكرانيين بالكهرباء (...) سترسل وزارة الدفاع فورا مولدات كهرباء الى هذا البلد".

وتشمل المساعدة أربعة مولدات قدرة كل منها 400 كيلوواط، إضافة الى مولد خامس بقدرة 150 كيلوواط. وتعود جميعها إلى القوات الجوية الإسبانية.

وأضافت الوزارة أن المولدات ستنقل "في الأيام الثلاثة المقبلة برا إلى مركز لوجستي" في بولندا، على أن تنقل منه إلى أوكرانيا.

وحرمت أكثر من ألف مدينة أوكرانية التغذية بالكهرباء بسبب القصف الروسي الذي دمر بحسب كييف 30 في المئة من محطات الكهرباء في البلاد في أقل من أسبوعين.