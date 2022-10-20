الصحة اللبنانية: إنشاء مستشفى ميدانى ببعلبك لاستقبال حالات الكوليرا

وأكد وزير الصحة اللبنانى فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المستشفيات المعنية تتلقى المستلزمات والأمصال من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من الشركاء بالإضافة إلى الموجود فى مستودعات الوزارة.
وأضاف أن لبنان طلب الحصول على كميات من لقاح الكوليرا، مشيرا إلى أنه تلقى وعدا بتأمينه فى وقت قريب، وأن هناك نقصا عالميا بسبب وجود أكثر من بؤرة كوليرا فى العالم ولا سيما فى إفريقيا.
ولفت إلى أنه حال تأمين اللقاح سيتم إعطاء الأولوية للأماكن المغلقة على غرار السجون على أن يتم نشر الكميات الأخرى فى المجتمع استنادا إلى الواقع الوبائى.
ونوه إلى أن وزارة الصحة اللبنانية بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة لفحص المزروعات وحسم مسألة احتوائها على جراثيم، مشيرا إلى تسجيل مقدار من التلوث فى مياه رى المزروعات ما يدفع إلى ضرورة اعتماد الوقاية خصوصًا بالنسبة للنباتات الورقية.
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