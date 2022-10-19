نائبة رئيس الوزراء الكندية: العالم مقبل على تباطؤ اقتصادى

جدة - نرمين السيد - حذرت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الأربعاء، من التباطؤ الاقتصادى القادم على العالم، مشيرة إلى أن كندا لديها القدرة المالية على تجاوز "الأيام الصعبة" المقبلة.





وقالت فريلاند فى كلمة ألقاها فى وندسور: "لا تزال هناك بعض الأيام الصعبة المقبلة بالنسبة للاقتصاد الكندى ولاقتصاديات جميع أصدقائنا وحلفائنا فى جميع أنحاء العالم". وأضافت "نحن نضمن أن كندا لديها وستكون لديها القدرة المالية لدعم أولئك الذين يحتاجون إليها اليوم وفى الأيام الصعبة المقبلة. وقالت: "سنتجاوز التباطؤ الاقتصادى القادم لكندا والعالم". جاءت تعليقاتها فى الوقت الذى أفادت فيه هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء أن أسعار المواد الغذائية استمرت فى الارتفاع فى جميع أنحاء البلاد فى سبتمبر، حتى مع انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 6.9 فى المائة.

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