زوارق العدو تستهدف الصيادين شمال غزة
استهدفت زوارق العدو الصهيوني بنيران أسلحتها الرشاشة، مساء الأربعاء، مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية في بحر شمال غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر محلية، القول: إن زوارق العدو التي تجوب عرض البحر فتحت نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة، ولم تتحدث عن وجود إصابات بين صفوف الصيادين.
الجدير ذكره أنه عادة ما تستهدف بحرية العدو الصهيوني قوارب الصيادين وتطاردهم في عرض البحر، وتمنعهم من الصيد رغم أنهم لا يتجاوزون المسافة المسموح لهم بالصيد خلالها.
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