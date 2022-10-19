بايدن: بوتين في موقف صعب.. وأداته الوحيدة ضرب أوكرانيا بوحشية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:34 مساءً - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادًا لاذعًا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه يحاول إخافة أوكرانيا وذلك بعدما أصبح في موقف صعب.

وقال بايدن خلال كلمة اليوم الأربعاء "بوتين وجد نفسه في موقف صعب والأداة الوحيدة التي يمتلكها ضرب الأوكرانيين بوحشية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الأربعاء، حالة الحرب في المناطق الأوكرانية الأربع التي قررت روسيا ضمها إلى سيادتها مؤخرًا.

وقرر بوتين خلال تؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، إعلان الأحكام العرفية في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وأوضح أنه وقعت مرسومًا باعلان حالة الحرب بهم، مانحًا صلاحيات أكبر لحكام المناطق الأربع لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية.

ولم يوضح بوتين على الفور الخطوات التي سيتم اتخاذها بموجب الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرًا.

لكن تشريعات الأحكام العرفية تشير إلى أنها قد تنطوي على قيود حول السفر والتجمعات العامة، فضلًا عن تشديد الرقابة وسلطة أوسع لوكالات إنفاذ القانون وحظر الإضرابات العمالية، والعمل الجبري في الدفاع وغير ذلك، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.