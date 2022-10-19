الرئيس الروسي يطالب بإنشاء مجلس تنسيقي لتعزيز الأمن‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:34 مساءً - طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء بإنشاء مجلس تنسيقي خاص برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين للعمل على تعزيز الأمن.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس الأمن، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إنني أطالب مجلس الوزراء بإعداد مشروع مرسوم رئاسي لإنشاء مجلس تنسيقي خاص برئاسة رئيس الوزراء".

من المقرر أن يضم المجلس نواب رئيس الوزراء الروسي وممثلي الأجهزة الأمنية والقسم الاجتماعي والاقتصادي بالحكومة والإدارة الرئاسية ومجلس الدولة.

ووفقا للرئيس الروسي بوتين، سيساعد ذلك في تحقيق تفاعل وثيق مع جميع مناطق البلاد، وأعلن بوتين في وقت سابق، أنه سيطبق الأحكام العرفية في أربع مناطق ضمتها روسيا من جانب واحد في أوكرانيا بعد إعلان موسكو الشهر الماضي أن تلك الأراضى أصبحت تابعة لها.

وفي سياق متصل، بحث مجلس الأمن القومي الروسي تعديل المفهوم الحالي لسياسة الهجرة في روسيا للفترة 2019 - 2025 وإعداد خطة بإجراءات محددة لتنفيذ هذه التعديلات في سياق التحديات والتهديدات الجديدة الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف -في تصريح صحفي- "إن مجلس الأمن الروسي بحث، خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، التحديات والتهديدات الجديدة بهذا الشأن، و"وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم، وهذا الرقم يزداد بشكل كبير سنويا".

وأضاف "لقد تم تكليف وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بالكشف عن المنظمات الإرهابية الدولية، التي تستخدم قنوات الهجرة في تنفيذ الجرائم"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الروسي حدد تدابير واسعة النطاق للحفاظ على القانون والنظام في أماكن إقامة المهاجرين في الاتحاد الروسي.

يأتي هذا عقب التفجير، الذي استهدف جسر القرم، وإحباط عدد من المحاولات للقيام بأعمال إرهابية في مناطق أخرى من روسيا بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية. وكان الرئيس الروسي دعا في وقت سابق من اليوم إلى تصحيح المفهوم الحالي لسياسة الهجرة في بلاده نظرا لحساسية الأمر بالنسبة للأمن القومي الروسي.