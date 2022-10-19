الإدارة الأمريكية تطلق الاستراتيجية الوطنية للدفاع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، أن الإدارة الأمريكية أطلقت اليوم الاربعاء، إستراتيجيتها الوطنية للدفاع البيولوجى، والتى تضع خارطة طريق لمساعدتنا فى التخطيط والحماية من التهديدات البيولوجية المستقبلية، سواء كانت تحدث بشكل طبيعى أو عرضية أو متعمدة فى الأصل.





وأضاف بلينكين فى بيان أورده موقع الخارجية الأمريكية أن الاستراتيجية تحدد رؤية جريئة من خلال تحويل قدرة الحكومة الفيدرالية على منع انتشار الأمراض واكتشافها والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافى منها، جنبًا إلى جنب مع شركائنا - بما فى ذلك شركائنا الدوليين.

وتابع أن "الأمراض المعدية التى تعبر الحدود وتعطل المجتمعات، تشكل تهديدا للأمن القومى والاستقرار العالمي. فعلى مدار العامين الماضيين، شهدنا تأثير أمراض مثل كوفيد-19 فى جميع أنحاء أمريكا وحول العالم، والتى أدت إلى ملايين الوفيات وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات على مستوى العالم".

ومضى يقول: "إلى جانب كوفيد-19، يكافح المجتمع العالمى بشكل متزامن تفشى جدرى القرود وشلل الأطفال والإيبولا وإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض وغيرها من الأمراض المعدية، فضلا عن التحديات التى تفاقمت بسبب التغيرات فى حركة السفر العالمية والمناخ، وعلى الرغم من الحظر شبه العالمى، تواصل بعض الدول والجماعات السعى إلى تحويل القوة التدميرية للمرض إلى أهدافها الخاصة من خلال تطوير أسلحة بيولوجية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن منع التهديدات البيولوجية واكتشافها والاستجابة لها بغض النظر عن المصدر يُعد تحديًا كبيرًا - ولكن لا يمكننا تحمل عدم مواجهته.

واختتم بالقول: "ستلعب وزارة الخارجية دورًا حاسمًا فى دفع هذه الجهود إلى الأمام، من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب أن نعمل مع شركائنا الأجانب لدعم وتعزيز القدرات لمنع واكتشاف والاستجابة بفعالية للتهديدات البيولوجية فى مصدرها وتشجيع إعطاء الأولوية لهذه القضايا فى جميع أنحاء العالم".