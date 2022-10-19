بايدن: سأعمل ما بوسعى لتخفيض أسعار البنزين فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه تم وضع خطة لإعادة ملء الاحتياطى الاستراتيجى بعد السحب منه، لافتًا إلى أنه قرر ضخ 15 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى فى ديسمبر المقبل.





وكشف بايدن، فى تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، بحسب "إكسترا نيوز" أن خطته تعتمد على إعادة تخزين الاحتياطات النفطية الأمريكية حينما تتراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل، مشيرًا إلى أنه سيعمل ما بوسعه لتخفيض أسعار البنزين في أمريكا. وطالب بايدن الكونجرس بتسريع الموافقة على كل ما يزيد إنتاج الطاقة النظيفة بكل أنواعها، متابعًا : "سنزيد الاستثمارات فى مجال التنقيب عن النفط".

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