موسكو: أكثر من 100 سفينة روسية تقوم حاليا بمهام فى محيطات العالم

جدة - نرمين السيد - وقال القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاى يفمينوف: "اليوم تقوم أكثر من 100 سفينة وغواصة وسفن دعم بالمهام الموكلة إليها فى مناطق مختلفة من المحيطات العالمية"، حسبا ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأضاف أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تتضمن طراد صواريخ "فارياج" وسفينة "أدميرال تريبوتس" الكبيرة المضادة للغواصات، وناقلة "بوريس بوتوما" أنهت مهامها فى شرق البحر المتوسط ​​مؤخرا. كما أطلع يفمينوف قدامى المحاربين على بعض السفن التى يجرى بناؤها.

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