العالم اليوم - بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:23 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطيات الولايات المتحدة في ديسمبر، داعيا الشركات الأميركية إلى زيادة الإنتاج.

وأعلن الرئيس الأميركي بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط.

وقال الرئيس من البيت الابيض أن على الولايات المتحدة "ان تزيد في شكل منطقي الإنتاج الاميركي من النفط"، وذلك بعدما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام.

وأضاف: "لا دافع سياسيا للإجراءات التي أتخذها بل أنفذ الوعود التي تعهدت بها ونعمل للانتقال للطاقة المتجددة".