إحباط هروب 6 إرهابيين إلى خارج العراق
كشفت القوات العراقية اليوم الأربعاء عن إحباط عملية هروب ستة إرهابيين إلى خارج البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع "عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان لها، القول: إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية تمكنت القوات الأمنية من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من إحباط محاولة هروب ستة إرهابيين بارزين إلى خارج البلاد، لافتة إلى أن الإرهابيين هم من المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب.
وكانت القوات العراقية المشتركة قد أطلقت في وقت سابق عملية أمنية في محافظة كركوك ضد جماعات إرهابيي "داعش".
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