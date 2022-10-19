وزيرة سلوفينية: انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2030

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن فاجون قولها، أثناء زيارتها للعاصمة المقدونية سكوبيه، إن بداية العملية كانت صعبة، إلا أنه من الضرورى حاليا التركيز على عملية الإصلاح التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأضافت أنه يتعين على البلاد تعديل الدستور ليتم إحراز المزيد من التقدم فى مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، مؤكدة أن سلوفينيا ستواصل مساعدة مقدونيا الشمالية فى تلك المسيرة.

وأعربت فاجون، بعد لقائها بوزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بوجار عثمانى ومسؤولين آخرين مثل نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى مقدونيا الشمالية، عن رغبتها فى زيادة التبادل السنوى للبضائع بين سلوفينيا ومقدونيا الشمالية إلى 500 مليون يورو، واستعدادها لمساعدة الشركات السلوفينية بالتواجد فى أسواق مقدونيا الشمالية.

ووصفت فاجون وعثمانى التعاون بين البلدين بأنه جيد للغاية لاسيما فى المجالين السياسى والاقتصادى.

وتعتبر سلوفينيا من أقوى المؤيدين لعملية انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبى، غير أن هناك معارضة قوية داخل سكوبيه لبعض التغييرات التى يجب على البلاد إجراؤها للتقدم فى مفاوضات الانضمام.