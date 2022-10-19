العالم اليوم - "إنترنت ستارلينك" على متن الطائرات.. أحدث خدمات "سبيس إكس"

انتم الان تتابعون خبر "إنترنت ستارلينك" على متن الطائرات.. أحدث خدمات "سبيس إكس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - أطلقت شركة "سبيس إكس"، والتي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خدمة "ستارلينك" لقطاع الطيران، والتي تسمح بتقديم خدمة إنترنت "واي-فاي" عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، فإن الشركة تتقاضى 150 ألف دولار نظير تقديم الأجهزة والأدوات اللازمة للقيام بربط الطائرة بخدمة "واي-فاي ستارلينك".

وذكرت الشركة أن تكاليف الخدمة الشهرية ستتراوح بين 12,500 دولار، وحتى 25,000 دولار.

وأوضح التقرير أن "سبيس إكس" ستقوم بعمليات التسليم لعملائها بقطاع الطيران في منتصف عام 2023، مشيرة إلى أن الحجوزات الأولية للحصول على الخدمة تتم عن طريق دفع مبلغ 5000 دولار.

وأعلنت الشركة أنها ستقدم تغطية إنترنت عالمية، وذلك عن طريق جهاز اتصال يتم تركيبه وتشغيله فوق الطائرة، مضيفة أنها تسعى حاليًا للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية تسمح بتركيب أجهزتها على مجموعة متنوعة من الطائرات، معظمها طائرات خاصة.

وحول جودة الخدمة، ذكرت الشركة، بسحب التقرير، أن عملاء "ستارلينك" سيحصلون على إنترنت بجودة عالية، بسرعة تصل إلى 350 ميغابت في الثانية، مما يتيح لكافة الركاب الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة واستخدامها في نفس الوقت.

كما ستتيح الخدمة للركاب، وفقًا لما ذكره موقع "سبيس إكس"، القيام بأنشطة لم تكن متوفرة في السابق على متن الطائرات، مثل مكالمات الفيديو والألعاب على الإنترنت وغيرها من الأنشطة التي تستهلك البيانات بشكل قوي.

وأكدت "سبيس إكس" أن الخدمة تشمل تقديم الإنترنت بسرعة عالية وبشكل غير محدود، كما أن أجهزة الاتصال ستكون تحت الضمان طوال فترة الاشتراك بالخدمة.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بتقديم أجهزة الاتصال اللازمة للحصول على خدمة الإنترنت، إلا أنها لن تقوم بتركيبها على الطائرات، وأشارت إلى أن الراغبين سيتعين عليهم القيام بتركيبها مع المتخصصين.