الرئيس الروسى يطالب بإنشاء مجلس تنسيقى لتعزيز الأمن‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى اجتماع لمجلس الأمن، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننى أطالب مجلس الوزراء بإعداد مشروع مرسوم رئاسى لإنشاء مجلس تنسيقى خاص برئاسة رئيس الوزراء".

ومن المقرر أن يضم المجلس نواب رئيس الوزراء الروسى وممثلى الأجهزة الأمنية والقسم الاجتماعى والاقتصادى بالحكومة والإدارة الرئاسية ومجلس الدولة.

ووفقا للرئيس الروسى بوتين، سيساعد ذلك فى تحقيق تفاعل وثيق مع جميع مناطق البلاد، وأعلن بوتين فى وقت سابق، أنه سيطبق الأحكام العرفية فى أربع مناطق ضمتها روسيا من جانب واحد فى أوكرانيا بعد إعلان موسكو الشهر الماضى أن تلك الأراضى أصبحت تابعة لها.

وفى سياق متصل، بحث مجلس الأمن القومى الروسى تعديل المفهوم الحالى لسياسة الهجرة فى روسيا للفترة 2019 - 2025 وإعداد خطة بإجراءات محددة لتنفيذ هذه التعديلات فى سياق التحديات والتهديدات الجديدة الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيكولاى باتروشيف -فى تصريح صحفى- "إن مجلس الأمن الروسى بحث، خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، التحديات والتهديدات الجديدة بهذا الشأن، و"وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 280 مليون مهاجر فى العالم، وهذا الرقم يزداد بشكل كبير سنويا".

وأضاف "لقد تم تكليف وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية بالكشف عن المنظمات الإرهابية الدولية، التى تستخدم قنوات الهجرة فى تنفيذ الجرائم"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الروسى حدد تدابير واسعة النطاق للحفاظ على القانون والنظام فى أماكن إقامة المهاجرين فى الاتحاد الروسى.

يأتى هذا عقب التفجير، الذى استهدف جسر القرم، وإحباط عدد من المحاولات للقيام بأعمال إرهابية فى مناطق أخرى من روسيا بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية. وكان الرئيس الروسى دعا فى وقت سابق من اليوم إلى تصحيح المفهوم الحالى لسياسة الهجرة فى بلاده نظرا لحساسية الأمر بالنسبة للأمن القومى الروسى.