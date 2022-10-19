عاجل- استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

جدة - نرمين السيد - وشغلت برافرمان، سابقًا منصب المدعى العام بين 13 فبراير 2020 و 6 سبتمبر 2022، كما شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون بريكست من يناير إلى نوفمبر 2018، قبل أن تقدم استقالتها بسبب "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسوّدة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب"، وتم تعيينها وزيرة للداخلية فى حكومة ليز تراس قبل أن تعلن استقالتها منذ قليل.

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