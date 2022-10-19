الكويت وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن خالد صالح الصباح، خلال لقائه، مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط دانا ستراول، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.





وقالت رئاسة الأركان الكويتية ـــ فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء ــــ إن الصالح ناقش خلال استقباله ستراول بمناسبة زيارتها للكويت أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين إضافة لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأضافت أن الفريق خالد الصباح أقام مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد المرافق لها بحضور عدد من كبار الضباط القادة فى الجيش الكويتى.

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