بلينكن يؤكد التزام بلاده بتقديم حل دائم لإنهاء الصراع فى اليمن‎‎

جدة - نرمين السيد - وقال "بلينكن" فى بيان أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية: "قبل عام من اليوم، اخترقت قوات الحوثى المجمع الذى كانت تستخدمه السفارة الأمريكية فى صنعاء باليمن قبل تعليقها للعمليات فى عام 2015 وبدأت فى احتجاز الموظفين اليمنيين العاملين محليا دون مبرر".

ودعا وزير الخارجية الأمريكى الحوثيين للإفراج عن هؤلاء المواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى عائلاتهم كدليل على التزامهم بالسلام للشعب اليمنى واستعدادهم للمشاركة فى حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون.

وتابع قائلا: "حتى اليوم، لا يزال 12 موظفا تابعين للولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين، ومعظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم وتوفى أحدهم فى الحجز فى وقت سابق من العام الجارى".

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين يظهر تجاهلا صارخا للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولى بأسره.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم والعمل مع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستمر فى التشكيك فى رغبة الحوثيين فى عودة اليمن إلى السلام.

وكان قد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعمال الحوثيين هذه بأشد العبارات كما فعل الكونجرس الأمريكى والعديد من الشركاء الدوليين.