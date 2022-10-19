الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال طولكرم

جدة - نرمين السيد - وأفاد مزارعون من البلدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنهم تفاجأوا منذ ساعات الصباح الباكر بإغلاق جنود الاحتلال للبوابات، ومنعهم من الدخول، وإجبارهم على العودة إلى منازلهم، بحجة "الأعياد اليهودية".

بدوره، ذكر رئيس بلدية دير الغصون يزيد القب، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الثلاث المقامة على طول جدار الفصل غرب البلدة بشكل كامل، وهى: "الكرك، والسهل، والجاروشية".

وأشار القب إلى أن هذا الجدار يعزل 2400 دونم من الأراضى الزراعية المزروعة بالزيتون، ما حال دون تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، من أجل قطف ثمار الزيتون.

وأضاف أن هذه الإجراءات ألحقت أضرارا مادية لدى المزارعين الذين يعتمدون فى رزقهم على الزيتون، وباتوا قلقين على هذا الموسم، خصوصا وأن قوات الاحتلال تماطل فى فتح البوابات منذ بدء موسم قطف الزيتون، وتحصر الدخول والعودة بأوقات محددة وضيقة وإجراءات مشددة، وتمنع المزارعين من الدخول إلى أراضيهم فى كثير من الأحيان.

ويصعّد الاحتلال ومستوطنوه من اعتداءاتهم على المزارعين فى موسم الزيتون بشكل خاص، فى أنحاء متفرقة من الضفة، حيث يسرقون الثمار، ويقطعون الأشجار، ويطاردون المزارعين فى أراضيهم.