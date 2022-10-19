العالم اليوم - تباين في أداء مؤشرات "وول ستريت" رغم نتائج الشركات الإيجابية

انتم الان تتابعون خبر تباين في أداء مؤشرات "وول ستريت" رغم نتائج الشركات الإيجابية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 05:22 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات، الأربعاء، وذلك مع زيادة حادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية، لتصل إلى أعلى مستويات في 14 عاما وسط رفع لمعدلات الفائدة، مما محا أثر مكاسب حققتها شركة "نتفليكس" بعد أن تمكنت من تعويض خسائر في عدد العملاء.

وكانت النتائج التي حققتها "نتفليكس" قد فاقت التوقعات، إذ كانت منصة البث الرقمي الرائدة تأمل في استعادة مليون مشترك في الربع الثالث من السنة الجارية، لكن عدد المنضمين الجدد إليها خلال الصيف وصل فعليا إلى 2.4 مليون، ما يشكل إنجازا لها بعدما فقدت 1.2 مليون مشترك في الربع الأول.

وقال المؤسس المشارك لنتفليكس ريد هاستينغز خلال مؤتمر للمحللين: "الحمد لله، لقد انتهينا من النتائج الربعية المتدهورة".

تحركات الأسهم

وبحلول الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 60.72 نقطة، أو بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30584.52 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 8.81 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3712.45 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 32.36 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى 10733.05 نقطة.