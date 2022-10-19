أبوالغيط: نعمل مع الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الانسداد السياسى

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً أمس الثلاثاء 18 مع "عبدالله باتيلى"، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الدعم الأممية فى ليبيا، هنأه خلاله بمباشرة مهام منصبه من طرابلس.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الامين العام ان ابوالغيط أعرب عن ثقته فى التعاون مع باتيلى لمواصلة الجهود الدولية والاقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسى التى تمر بها من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية. وأضاف المتحدث أن الأمين العام ناقش مع السيد "باتيلى" التطورات الأخيرة للوضع فى ليبيا، واتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا وعلى أهمية قيام الأطراف الليبية الفاعلة بإعلاء المصلحة الوطنية واتباع سبل الحوار للتوصل إلى تسوية للأزمة القائمة.

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