السعودية ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأعربت وزارة الخارجية السعودية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولى لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.

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