عاجل- بوتين يعلن حالة الحرب فى المناطق الأوكرانية المنضمة حديثا لروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، "حالة الحرب" فى الأقاليم الـ4 الأوكرانية التى تم ضمها لروسيا، مشيرا إلى أن كييف ترفض التفاوض وتواصل قصف الأراضى الروسية.





وقال بوتين، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسى، إنه وقع على قرار وضع نظام الأحكام العرفية فى دونباس وخيرسون وزابوريجيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. أما فيما يخص حادث جسر القرم، أكد بوتين أن أوكرانيا تقف وراء تلك العملية الإرهابية، حسب قوله. وكانت السلطات فى موسكو قد أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى، انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهى "دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون"، وذلك فى أعقاب إجراءات استفتاءات حول الانضمام لروسيا فى تلك المناطق.

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