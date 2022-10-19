تونس تحبط محاولتى هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الأمنية قامت بإنقاذ 10 أشخاص يحملون الجنسية التونسية من الغرق، بعدما تعرض مركبهم للعطل بسواحل صيادة بالمنستير.

وأضاف المتحدث أنه تم كذلك إنقاذ 9 أشخاص يحملون الجنسية التونسية بسواحل قليبية بنابل، أثناء اجتيازهم للحدود البحرية بشكل غير شرعى.