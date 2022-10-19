العالم اليوم - عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

واستعرض عبد الله بن زايد وجوزيب بوريل أهمية تعزيز قيم التسامح والتعددية والاحترام والتعايش السلمي في العالم وذلك انطلاقا مع دورها المهم في ترسيخ العلاقات الإيجابية بين الشعوب وتحفيز النمو المستدام في المجتمعات.

وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والحرص على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيرا إلى التعاون البناء الإماراتي الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وكذلك إعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأزمة في أوكرانيا والجهود العالمية المبذولة لإيجاد حل سياسي لها والعمل على التخفيف من تداعياتها الإنسانية.