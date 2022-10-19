بعد تعرضها للقصف .. الخارجية : طلبة الأردن في بيلغورود الروسية بخير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر مركز العمليات وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو أوضاع المواطنين والطلبة الأردنيين المُقيمين في مدينة بيلغورود الروسية التي تعرضت لقصف صاروخي خلال اليومين الماضيين.
وتتواصل السفارة بشكل مباشر مع الطلبة والمواطنين ومع السلطات المحلية في المدينة للاطمئنان على أوضاعهم، وقالت وزارة الخارجية إن الطلبة بخير.
وطالبت الوزارة المواطنين والطلبة الأردنيين المتواجدين في بيلغورود بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات المحلية في المدينة.
وأكدت الوزارة حرصها البقاء على تواصل مع المواطنين الأردنيين وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في موسكو (0079268469950) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات [email protected]
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