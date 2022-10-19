ليز تراس: نجحت فى وضع سقف لفواتير الطاقة.. وأقوم بما فيه مصلحة لبريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، "سنقدم المساعدة بشكل دائم للفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع البريطانى"، مضيفة "لقد نجحت فى وضع سقف لفواتير الطاقة وأقوم بما فيه مصلحة للبلاد".

جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم فى البلاد خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 10.1% مقارنة بـ 9.9 % خلال الشهر السابق عليه.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطنى -حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية- أن هذا الارتفاع يأتى مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.