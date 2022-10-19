مصرع 8 أشخاص جراء انفجارات بـ ميانمار

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق الإعلامى للمجلس - فى بيان له نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- إن الانفجارات استهدفت حشدا من الأشخاص كانوا مصطفين من أجل تسليم طرود للسجناء فى سجن إينسين، إلا أنه لم يشر إلى عدد هذه الانفجارات.

من جانبهم، قال مسؤولون بالسجن إن ثلاثة على الأقل من موظفى السجن من بين قتلى الانفجارات.. بينما أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن قامت بإغلاق المنطقة المحيطة بالسجن.