واشنطن وسول تجريان تدريبات مشتركة لمواجهة بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات البرية فى كوريا الجنوبية -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنه انضم حوالى ألف جندى من الجيشين إلى التدريبات حول نهر (نام هان) فى "يوجو"، على بعد 105 كيلومترات جنوب سول، مع حشد حوالى 50 مركبة، بما فى ذلك الدبابات القتالية "K2"، بالإضافة إلى بعض الأصول الجوية، مثل الطائرات المروحية الهجومية من طراز "أباتشي" ومقاتلات "KF-16".

وأشارت القوات إلى أنه خلال التدريبات، نفذت الطائرات العسكرية دعما ناريا ومهمات أخرى، بينما عملت القوات البرية معًا لتركيب جسر مؤقت لتنفيذ العمليات الطارئة، حيث وفر الجسر مسارًا للدبابات والعربات المدرعة وجنود المشاة لعبور النهر.

جاءت التدريبات فى الوقت الذى تسعى فيه سول وواشنطن للحفاظ على وضع الاستعداد الراسخ فى أعقاب "الاستفزازات" المستمرة لكوريا الشمالية، بما فى ذلك إطلاقها لمئات قذائف المدفعية يومى الثلاثاء والأربعاء.