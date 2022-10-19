لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا فى حادث جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وأوضح باستريكين، أن "التحقيق أكد أن رواية تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي، الذى استهدف جسر القرم، من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه من بين المشاركين فى الجريمة مواطنون من أوكرانيا وروسيا وأرمينيا وجورجيا.

وأضاف باستريكين: أن من بين المشاركين من وفروا قناة عبور لنقل البضائع المختلفة إلى أراضى روسيا بهدف نقل شاحنة ملغومة فيما بعد عبر حدود الدولة"، منوها باعتقال 8 أشخاص من أصل 12 متورطين فى العملية، مشيرا إلى أنه قد جرى التحقيق مع المعتقلين والاستعانة بخبرة فنية لدراسة وضع المتفجرات وآلية عملها وتفجيرها.

يُذكر أن باستريكين قد أبلغ فى وقت سابق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بنتائج التحقيق الأولية للهجوم، الذى استهدف جسر القرم.

وكان الرئيس الروسى قد قال مؤخرا: "إن نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية، منها جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء فى كل من أوكرانيا وروسيا"، واصفا ما حدث مع جسر القرم فى 8 أكتوبر الجارى بالعمل الإرهابى، الذى نفذته المخابرات الأوكرانية.