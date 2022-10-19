العالم اليوم - الذهب يتراجع بأكثر من 1 بالمئة مع صعود الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع بأكثر من 1 بالمئة مع صعود الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:23 مساءً - تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع الرهان على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبحلول الساعة 1101 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1632.73 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة عند 1637.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ذروة جديدة في 14 عاما.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "سيستهدف تجار الذهب أدنى مستوى له في هذا العام عند 1620 دولارا والذي شهدناه قبل شهر واحد فقط"، مشيرا إلى رغبة آسيا في شراء كميات كبيرة من المعدن بأسعار منخفضة.

ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي في منيابوليس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75 بالمئة إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 18.4 دولار للأوقية، وانخفض كل من البلاتين بأكثر من اثنين بالمئة إلى 888.04 دولار، والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1984.25 دولار.