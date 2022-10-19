العالم اليوم - أرباح بنك بوبيان الكويتي تقفز 49 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:23 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك بوبيان الكويتي بنسبة 49 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 15.51 مليون دينار، أي نحو 50 مليون دولار، مقارنة مع 10.44 مليون دينار (33.64 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، الأربعاء، إن ربحه الصافي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 52 بالمئة ليصل إلى 48.59 مليون دينار (156.55 مليون دولار)، مقارنة مع 31.89 مليون دينار (102.74 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجع بنك بوبيان الارتفاع في صافي أرباح 9 أشهر الأولى من العام الجاري، والمنتهية في 30 سبتمبر 2022 بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات التمويل، وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

وبلغ صافي إيرادات التمويل في 9 أشهر 8.24 مليون دينار (26.55 مليون دولار)، كما بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 4.67 مليون دينار (15.05 مليون دولار).

وكان صافي ربح بنك بوبيان الكويتي قد ارتفع بنسبة 82 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 16.13 مليون دينار (حوالي 52.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 8.84 مليون دينار (28.48 مليون دولار) قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت نهاية يوليو الماضي إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 33.08 مليون دينار (106.58 مليون دولار).