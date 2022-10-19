زلزال عنيف يضرب جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "دافاو ديل سور" جنوبى البلاد اليوم الأربعاء، وشعر به السكان فى المناطق القريبة.





وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى أس- سى بى إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 6 كيلومترات جنوب غربى بلدة ماتاناو، وعلى عمق كيلومتر واحد، وشعر به سكان مدينتى دافاو وجنرال سانتوس. ولم يتم بعد تسجيل وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

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