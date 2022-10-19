وزير خارجية بريطانيا يعترف: معدل التضخم مقلق

وقال كليفرلى- إن هذا المعدل يقع فى النطاق الذى كانت تتوقعه الحكومة، لكن الحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها كبح بعض هذا التضخم مثل ضمان أسعار الطاقة.
ولفت الوزير البريطانى إلى أن العوامل العالمية، مثل الحرب فى أوكرانيا، لعبت دورا فى ارتفاع التضخم، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وكان لذلك تأثيرا سلبيا على الأسعار.
وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى البريطاني، الصادرة اليوم الأربعاء، قد أظهرت ارتفاع معدل التضخم فى البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 10.1% مقارنة بـ 9.9 % خلال الشهر السابق عليه، فيما أوضح المكتب أن هذا الارتفاع يأتى مدعوما بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.
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