العالم اليوم - واردات تونس من الحبوب تقفز 45.5 بالمئة في تسعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - قال المرصد الزراعي الحكومي الأربعاء إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5 بالمئة إلى 3.559 مليار دينار (مليار دولار).

وأضاف أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61 في المئة بسبب الحرب في أوكرانيا.

تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.