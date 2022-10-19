العالم اليوم - "أرامكس" تشتري شركة "ماي يو.إس" مقابل 265 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "أرامكس" تشتري شركة "ماي يو.إس" مقابل 265 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - استحوذت شركة "أرامكس للشحن"، المدرجة في سوق دبي المالي، على شركة التجارة الإلكترونية "ماي يو.إس" التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، مقابل 265 مليون دولار.

وقالت "أرامكس" في بيان، الأربعاء، إنه نتيجة لعملية الاستحواذ، سيتم دمج "ماي يو.إس" بالكامل في أعمال أرامكس، وستعمل كوحدة في قطاع الشحن.

وأضافت أن ماي يو.إس ستحتفظ بعلامتها التجارية "وستكون مكملة لمنصة "شوب اند شيب"، وهي منصة حلول التجارة الإلكترونية لأرامكس القائمة على الاشتراكات.

وقالت أرامكس إن عملية الاستحواذ ستساعدها على تنمية أعمال الشحن السريع عبر الحدود من خلال تنمية وتنويع قاعدة عملائها وتوسيع نطاق التغطية.

وأوضحت أن ماي يو.إس حققت عوائد بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021 ولديها حوالي 180 ألف عميل نشط.

وقال عثمان الجدا، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكس إن مساهمي الشركة سيرون تأثيرا فوريا على الأداء المالي.

وذكر راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة "ماي يو.إس"، أن الشركة ستنقل خدماتها إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من شبكة أرامكس العالمية الواسعة في الأسواق التي تتميز بخصائص جذابة، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا.