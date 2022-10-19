العالم اليوم - التعاون بمجال أدوية السرطان يجنب العالم 1,5 مليون وفاة سنويا

انتم الان تتابعون خبر التعاون بمجال أدوية السرطان يجنب العالم 1,5 مليون وفاة سنويا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أنه بالإمكان تفادي وفاة حوالي مليون ونصف مليون شخص سنوياً إذا ما عمل العالم بطريقة منسقة للموافقة بسرعة أكبر على الأدوية المضادة للسرطان.

ويستند هذا الرقم إلى الوقت الذي استغرقه الاستحصال على موافقات في دول عدة على أدوية طُرحت حديثاً لمعالجة سرطان الرئة أو البروستات، بعد نيلها الضوء الأخضر في الولايات المتحدة.

وحصل "بمبروليزوماب"، وهو علاج فعال ضد أكثرية أنواع سرطان الرئة، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية (اف دي ايه) في الولايات المتحدة سنة 2016.

وبيّن تحليل نُشر الثلاثاء في مجلة "هارفارد بزنس ريفيو" ولم يخضع للتقويم من علماء آخرين، أنه كان في الإمكان توفير أكثر من 600 ألف سنة من أعمار المرضى فيما لو وافقت البرازيل وكندا والصين والهند والاتحاد الأوروبي على الدواء في الوقت عينه.

وركّز الباحثون أيضا، بينهم المتخصص في الأورام السرطانية الأميركي بوبي دالي، على علاج "إنزالوتاميد" المستخدم ضد سرطان البروستات، ثاني أكثر السرطانات تشخيصاً لدى الرجال في العالم.

وبعد الموافقة عليه من "اف دي ايه" سنة 2012، لم يحصل على ترخيص للاستخدام في الصين سوى بعد سبع سنوات، وذلك مرده جزئياً إلى واجب إجراء تجارب منفصلة.

وكشف تحقيق الأعضاء في ائتلاف "بلومبر نيو إيكونومي إنترناشونال كانسر كواليشن" أن 284 ألف سنة من عمر المرضى كان بالإمكان إنقاذها فيما لو وافقت بلدان كبرى أخرى على الدواء بصورة متزامنة مع وكالة الأدوية الأميركية.

ومن خلال إسقاط هذه الملاحظات على العلاجين، اعتبر الباحثون أنه في حال سماح بلدان العالم الكبرى بصورة متزامنة مع الولايات المتحدة باستخدام حوالي سبعة أدوية مضادة للسرطان تحظى سنوياً بموافقة "اف دي ايه"، فإن ذلك كان ليقلص عدد الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة تراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة.

ويمثل ذلك حوالي مليون ونصف مليون وفاة من أصل ما يقرب من عشرة ملايين شخص يموتون سنوياً جراء السرطان.