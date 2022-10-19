مظاهرات وشلل للحياة.. ماذا يحدث فى فرنسا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعدم رفع الأجور، وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس فى ظل قطع روسيا لواردات الغاز عن الدول الأوروبية.





وتتزامن الاحتجاجات مع الإضراب العام الذى دعت له النقابات العمالية الكبرى والأحزاب اليسارية، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما. ومن بين المطالب أيضا فرض ضرائب أكثر ‏على الأغنياء والشركات التى تحقق أرباحا كبيرة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تغير المناخ. كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين خلال المظاهرة، فضلا عن قيام المتظاهرين بتحطيم واجهات المصارف فى باريس.

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