واشنطن تدعم جهود تعافى كوبا من إعصار إيان

وذكرت الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء- أنه من المقرر أن تقدم واشنطن هذه المساعدات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذكرت أن واشنطن ستتعامل مع المنظمات المستقلة الموثوقة العاملة فى البلاد والعاملة منذ وقت طويل فى المجتمعات المتضررة من الإعصار لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية تستعرض حاليًا الطلبات المقدمة من منظمات مثل الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم هذه المساعدة، مؤكدا دعم شعب كوبا لجهود التعافى من هذه الكارثة، قائلة إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الاحتياجات الإنسانية وتقييمها بالتنسيق مع الشركاء الموثوق بهم والمجتمع الدولى.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول: سنواصل البحث عن سبل لتقديم دعم فعال للشعب الكوبي، بما يتفق مع القوانين واللوائح الأمريكية.
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